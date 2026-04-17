【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】テレ朝のアナウンサーの離職率が低いのが話題になりましたが、育て方や番組起用にどんな特徴がありますか？基本的には「予算削減」だと思います。事件リポーターは基本「1回現場に出動するといくらで、1回スタジオに出演するといくら」ということでギャラが決まっていますが、それを支払うよりは局のアナウンサーだったり、番組ディレクターにリポートさせたほうが安く済