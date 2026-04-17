ユーロドル一時１．１７９１レベル、わずかに高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ユーロドルは方向感に欠ける動きとなっている。売りが先行し、安値を1.1772付近に更新したが、足元では逆に1.1791付近に高値を伸ばしている。ただ、これまでのレンジは19ポイントに過ぎず、小動きとなっている。 EUR/USD1.1790EUR/JPY187.68USD/JPY159.18