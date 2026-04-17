（新静岡セノバ前から中継永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（永井 大勝 アナウンサー）「しずおか献立予報」。このコーナーは、その日、スーパーで聞いた今お得な食材を値段とともに紹介。さらに、それを使った“簡単レシピ”もお伝えします。紹介していただけるのは「田子重 西中原店」の増田店長です。きょうのおすすめの食材はこちらです、「セロリ」です。このセロリな