ＴＯＫＹＯＭＸ（東京メトロポリタンテレビジョン）が１７日、会長の伊達寛氏の代表取締役及び会長職からの解職と取締役辞任を発表した。この日、公式ＨＰで「代表取締役および会長職の解職ならびに取締役の辞任に関するお知らせ」の表題のもと、「当社は、２０２６年４月１５日付で伊達寛氏について代表取締役および会長職の解職を決議いたしました」と報告。「同氏より、２０２６年４月３０日付で当社取締役を辞任する旨の