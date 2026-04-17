気象庁は夏に40℃を超える気温が毎年のように観測されることを受け、40℃以上の日を「酷暑日」とすると発表しました。これまで30℃以上の日を「真夏日」、35℃以上の日を「猛暑日」としていましたが、40℃以上の日を表す名称がありませんでした。気象庁は、2月27日から3月29日までホームページで行ったアンケートの結果などを踏まえ、40℃以上の日を「酷暑日」と決定しました。静岡県内では2025年、浜松と静岡で