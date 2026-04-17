俳優の片岡鶴太郎が１７日、東京・品川プリンスホテルステラボールで舞台「ブラック・コーヒー」の東京公演（１８日から）の公開ゲネプロを行った。没後５０周年を迎えた「ミステリーの女王」アガサ・クリスティーの名作を舞台化。科学者が毒殺され、家族が抱える秘密やウソを暴きながら、ブラックコーヒーに混ぜられた毒の真相に迫る本格ミステリーだ。事件の真相に迫る名探偵のエルキュール・ポアロを演じる片岡にとって