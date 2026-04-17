宝塚歌劇花組トップスターの永久輝（とわき）せあと、花組トップ娘役の星空美咲が１７日、東京・千代田区の東京宝塚劇場でグランド・ラメント「蒼月抄（そうげつしょう）−平家終焉の契り−」、スパイシー・ショー「ＥＬＤＥＳＯ」（１８日から５月３１日まで）の通し舞台稽古＆囲み取材を行った。平安時代末期。平家最後の総大将・平知盛（永久輝）を主人公に、父の影を背負い誓いと喪失の果てにたどり着いた姿を、蒼月（そ