◆女子プロゴルフツアーＫＫＴ杯バンテリンレディス第１日（１７日、熊本・熊本空港ＣＣ＝６５９５ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、今季１勝でメルセデスランキング２位の菅楓華（ニトリ）が７バーディー、１ボギーの６アンダー６６をマークし、昨季開幕戦のダイキンオーキッドレディス以来となる自身３度目の首位発進を決めた。１番で残り１２２ヤードの第２打を９アイアンで２メートルにつけ、２番はピン奧６メ