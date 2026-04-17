■これまでのあらすじ姉と義兄の結婚は、父の仕事上でのミスの尻拭いによって決まったものだった。家族のために売られたも同然の姉は、義兄から自由を奪われてずっと苦しんでいたのだ。そんな姉を守ろうとする甥の姿を見て、智也は真実を探る決意をする。帰宅して妻の遥に伝えた。姉は結婚生活でお金も自由も全部取り上げられていたこと。そもそもその結婚も自分で決めたことじゃなかったこと。父が会社で失敗して、その代わりに北