食べて満足！作って楽しいお弁当おかず 4月は新生活や新学期などで、お弁当を作る機会が増える時期。そこで今回は、毎日のお弁当作りに役立つ"5分で作れるデコおかず"を紹介します。 お弁当からひょっこり！くちばしもかわいい春らしさ満点のお花ウインナーくるくる巻くだけで簡単おもちゃ箱みたいでおもしろいレパートリーを増やしてマンネリを打破 見た目や味に変化を出すことで、毎日のお弁当作りのマンネリ解消になりますよ