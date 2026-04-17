Ｊ１鹿島は１７日、第３５期定時株主総会を開催し、２０２５年度の決算概要を報告した。売上高は８１億７３００万円となり、クラブ歴代最高を記録した。＊＊＊前年度の７２億円から約１０億円増。これまでの最多だった２０１８年度決算分（７３億３０００万円）を大きく上回った。２０１６年以来となる９季ぶりのリーグ優勝を果たしたチーム成績もあり、入場料収入、広告料、商品販売の項目で増収となり、一部賞金が