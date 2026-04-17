歌手で俳優の鈴木愛理（32）が17日までに自身のインスタグラムを更新。バースデーライブのオフショットを公開した。「32歳バースデーライブ2026.4.14」と書き出した鈴木。ライブのオフショットを添え「荒幡さんとピアノと歌だけでのライブ。とっても贅沢で、独特の緊張感もある時間」と振り返った。「32歳になってのお仕事が、早速音楽2日連続。昔は当たり前のように連日ライブしていたけどこうしてライブさせてもらえるこ