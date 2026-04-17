京都・南丹市の事件について、元埼玉県警捜査1課の佐々木成三さんと見ていきます。安達優季容疑者は結希さんを南丹市で殺害して移動させたとして、殺害を認める供述もしています。また捜査関係者によりますと、事前の任意の取り調べで「衝動的に首を絞めて殺してしまった」という趣旨の供述をしていたことも17日、新たに分かりました。結希さんが行方不明になった当日、3月23日の父親の動きを改めて見ていきます。結希さんが行方不