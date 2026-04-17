「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が17日までに更新されたYouTubeチャンネル「TOKYO PRIME CHANNEL」にゲスト出演し、秘密にしていることを明かした。「秘密はある?」と聞かれると、あのちゃんは「秘密だらけです」と返す。また「何系の秘密が多いとかは言える?」という質問には「お金」と一言。「めっちゃお給料のこととか聞かれるけど、秘密です」と強調していた。