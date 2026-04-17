資本業務提携を発表し、握手する池田泉州HDの阪口広一社長（左）と滋賀銀行の久保田真也頭取＝17日午後、大阪市滋賀銀行と池田泉州ホールディングス（HD）は17日、資本業務提携を締結したと発表した。店舗網や顧客基盤を相互活用し、近畿圏での競争力強化につなげる。日銀の利上げにより「金利のある世界」となり、銀行間の競争は激化している。互いの知見を組み合わせることで、経営環境の変化に対応しつつ、多様な顧客ニーズに