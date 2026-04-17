甲子園球場＝兵庫県西宮市日本高野連は17日、大阪市内で今夏の第108回全国高校野球選手権大会の運営委員会を開き、女性の審判員を起用することを決めた。春夏の甲子園大会では初めてで、今大会は5人がグラウンドに立つ見込み。多様な人材を登用することは、競技の発展に意義があるとしている。一昨年度には全国の都道府県高野連に合計約20人の女性審判委員がおり、今回の5人は既に地方大会で経験を積んでいる。2024年には日本