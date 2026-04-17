京都・南丹市の事件について、元埼玉県警捜査1課の佐々木成三さんと見ていきます。11歳の安達結希さんの遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で17日、新たな動きが見られました。16日午前10時半ごろの映像では、安達容疑者の自宅に止めてあった車の周りに捜査員の姿が確認できます。その後、車にカバーがかけられ押収されました。車は30分ほどかけて自宅から約14km離れた場所にある南丹署へと運ばれましたが、その際、捜査員