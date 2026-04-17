【野球マンガ学概論】 4月17日 発売 価格：2,200円 【拡大画像へ】 小学館は、ツクイヨシヒサ氏による書籍「野球マンガ学概論 ～その歴史と表現について～」を本日4月17日に発売した。価格は2,200円。 本書は野球マンガの歴史と表現について徹底的に解説した著作で、世界に類を見ない日本の「野球マンガ」文化について、学問的な体系化を図った新機軸のマンガ評論