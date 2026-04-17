飲み会に参加するために同僚に公用車を運転させたなどとして、県警察本部の50代の女性職員が処分を受けました。先月24日付で所属長訓戒の処分を受けたのは、県警察本部に勤務する50代の女性職員です。県警監察課によりますと、女性職員は去年3月から12月にかけて、勤務中に自家用車で自宅に移動。飲み会などに参加するため、複数の同僚に公用車で自宅まで迎えに来させていました。県警察本部と女性職員の自宅との距離は数十キロで