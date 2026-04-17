男鹿市には次々とホテルや飲食店がオープンしていて、地域活性化への期待が高まっています。個性的な施設も増える中、去年、開業したホテルは、グランピングやバーベキューを売りにしています。関円花アナウンサーのリポートです。※映像でご覧ください※4月17日午後6時15分のABS news every.でお伝えします