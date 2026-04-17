19世紀を代表する画家「ゴッホ」の絵画を、先進のデジタル技術で“動く絵画”として映像化した展覧会が、18日横手市で始まります。新たなカタチで現代に蘇った、驚きの作品を体感することができます。多くの偉大な名画を生み出した、オランダを代表する画家ゴッホ。その自画像が…なんと動いています。代表作の「ひまわり」は…揺れています。18日、横手市の県立近代美術館で始まる「親愛なる友フィンセント動くゴッホ展」。大胆な