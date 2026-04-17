年齢を重ねてもいきいきとした生活を送ることを目指す、「あきぎん長活き学校」の今年度の開校式が行われました。参加者は健康のために重要な「食」を通して「人生100年時代」を楽しく生きるヒントについて考えました。「あきぎん長活き学校」は県民の健康寿命を延ばすことやシニア層の社会参加の推進につなげようと、秋田銀行が10年前から開校しています。17日は今年度の開校式が行われ、約380人が参加しました。これまでの参加者