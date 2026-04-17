秋田市の千秋公園で、新たに11の個人と団体がサクラの木のオーナーになりました。17日はオーナーの証であるプレートの贈呈式が行われ、それぞれが思いを込めたプレートをサクラの木に設置しました。今年、新たにオーナーになったのは、11の個人と団体です。17日はそれぞれのサクラの木に飾るプレートの贈呈式が行われました。オーナーになるには、秋田市に10万