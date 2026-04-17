約11キロにわたって桜並木が続く大潟村の県道では、見頃を迎えた菜の花と満開のサクラが競い合うように咲いています。17日は平日にも関わらず多くの人が訪れ、この時季しか見られない花の共演を楽しんでいました。※映像でご覧ください♢♢♢♢♢大潟村役場によりますと、サクラと菜の花の共演は19日までは楽しめる見込みです。18日からは桜と菜の花まつりが始まり、道の駅などで様々なイベントが行われ