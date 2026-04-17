樹齢200年以上とされている湯沢市の「おしら様の枝垂れ桜」が満開を迎えました。山あいの集落に咲く一本桜を一目見ようと、17日も県の内外から多くの花見客が訪れていました。山形との県境にも近い、湯沢市横堀地区の山あいの集落にある一本の大きな枝垂れ桜。「おしら様」と呼ばれている白山神社が近くにあることから、「おしら様の枝垂れ桜」の名前で親しまれていて地域住民が長年守り続けています。幅を示す枝張りが約20メ}