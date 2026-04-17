w.o.d.が、4月12日に配信リリースした新曲「NON-FICTION」のMVを本日21時よりプレミア公開する。 （関連：w.o.d.が2025年の世界で鳴らすグランジ“踊る＝生き抜く”――進化を続ける今を示した『LOVE BUZZ Tour』） 同楽曲は、TVアニメ『勇者のクズ』第2クールのエンディングテーマ。今回公開となったMVは、“人生”をテーマに綴られた歌詞にリンクするような映像に仕上がっており、w.o