１７日の東京株式市場で、日経平均株価は前日比１０２４円安と反落した。前日１６日に１３８４円高の５万９５１８円と急伸し２月２７日につけた最高値（５万８８５０円）を１カ月半ぶりに更新しただけに、この日は利益確定売りが膨らんだ格好だ。日経平均株価の２５日移動平均線からの上方カイ離率は８％近くに達し過熱感も指摘された。同カイ離率の５％超えは買われ過ぎの水準といわれている。 ついこの前まで金融市場は、