吉野川水系水利用連絡協議会は、このところの雨で香川用水の取水制限を一時的に解除していましたが、きょう（17日）午後4時に再開しました。 制限はこれまでの「第2次」から「第1次」に緩和され、香川用水への供給量が20%カットされます。 高知県の早明浦ダムの貯水率は、きょう（17日）午前0時現在、84.3%まで回復していますが、今後、供給量が不足するおそれがあるということです。