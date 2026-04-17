【家電コンサルのお得な話・294】 東京都は、臨時施策として、15歳未満の都民に1人当たり1万1000円を1回支給する「子育て応援＋（プラス）」を4月13日に開始した。物価高などが家計を圧迫する状況が続く中、子育て世帯の経済的支援を目的としたものである。●東京都の「子育て応援＋」と現行施策を整理隣県との子育て支援策に大きな差東京都内に住む0歳から18歳までの児童には、2023年から保護者などの所得に関係なく月額5000