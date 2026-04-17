鹿島アントラーズは4月17日、第35期定時株主総会を開催し、2025年度の決算概要を報告。売上高は前年度を上回る過去最高の81億7300万円となったが、１億5100万円の当期純損失を計上し、赤字決算となった。J１優勝を果たした25年度の売上高は前年度の72億円から、９億7300万円の大幅な増収に。主な収入の内訳は、広告料が33億2400万円、入場料収入が14億5700万円、商品販売が10億6600万円、リーグ配分金が９億3900万円などとなっ