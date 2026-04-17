国道8号線沿いに2026年3月にオープンしたばかりの『Mizbachi Coffee(ミツバチコーヒー）』。店内は明るくゆったりとした空間で、個室もあるので仕事の打ち合わせなどビジネスユースにも使えるそう。 こちらのお店･･･パンケーキ好き必見の“あるサービス”が話題です。それが「パンケーキ90分食べ放題［モーニング(8～11時) 税別980円］」！さらに、ミツバチ会員になる