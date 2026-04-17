テレビ東京で17日、日経スペシャル『ガイアの夜明け』（後10：15）が放送される。今回は地域医療の医師不足に焦点を当てる。【番組カット】地域の医師不足は深刻…高齢患者を診察する医師医師の数自体は増えている一方で、地域医療の医師不足は深刻だ。全国で診療所の閉院や診療科の縮小が相次ぎ、住民にとって「当たり前の医療」が静かに失われつつある。背景にあるのは、都市と地方の医師偏在、若手医師の都市集中、働き方