2026年5月8日(金)より、サントリー大阪工場「スピリッツ・リキュール工房」の一般公開がスタート。公式サイトにて見学ツアーの予約を受付中だ。【写真】「ROKU〈六〉」に使用されている和素材の香りを確かめる町田さんこの「スピリッツ・リキュール工房」では、おもにジンなどの蒸留酒を製造。今回登場したツアーには、その代表格となるジャパニーズクラフトジン「ROKU〈六〉」の製造現場の見学や、原料酒のテイスティングなどが用