中国メディアの第一財経は15日、英ロンドンへの投資で中国企業が米企業に急速に追いつきつつあるとする記事を掲載した。記事によると、米国はロンドンにとって最大の海外からの投資の出所であり続けているが、ロンドンの成長支援機関であるロンドン＆パートナーズの海外直接投資（FDI）担当ディレクター、Neil Brigden氏は近年、「中国とインドの、特に中国の潜在力は極めて大きい」という変化を目の当たりにしてきた。中国の産業