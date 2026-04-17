4月18日は「スーパーマンの日」。1938年4月18日に発売された「アクション・コミック第1号」に「スーパーマン」が初登場した記念日にちなんで、グローバルに展開されるもので、日本でも関連企画が実施される。【画像】この記事に関連するそのほかの写真スーパーマンは、世界初のスーパーヒーロー。ポップカルチャーの象徴として映画、テレビ、アニメ、コミックを通じて、世代を超えて愛され続けてきた。一方、スーパーガールは