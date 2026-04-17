ベトナム共産党書記長を兼任する同国のトー・ラム国家主席は4月14日から17日にかけて中国を公式訪問し、習近平中国共産党中央委員会総書記・国家主席と会談を行いました。双方の関係部門と地方政府はラム書記長の中国滞在中、「中国共産党とベトナム共産党の協力計画（2026-2030年）」「中国共産党中央組織部とベトナム共産党中央組織部の協力覚書（2026-2030年）」「中国共産党中央委員会対外連絡部とベトナム外務省の協力協定」