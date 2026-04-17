2月に70歳・古希の誕生日を迎え、ソロ活動の開始を発表した桑田佳祐。6月24日のCDシングル発売に先駆けて先行配信された「人誑し / ひとたらし」とともにテレビアニメ『あかね噺』のダブル主題歌を務める新曲「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」のフル尺が、あす4月18日放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM／JFN 後11：00〜11：55）にてオンエアされることが決定した。【動画】桑田佳祐「人誑し／ひとた