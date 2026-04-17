アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』（よう実）4th Season2年生編1学期の第7話「暗躍」あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】殴り合いのケンカ！？呆れ顔の美女たち公開された『よう実』場面カット第7話「暗躍」は、2年生たちがクラス間で無人島サバイバル試験に向けたグループ作りを進める中、1年生たちも各クラスの代表者が話し合いのために集まっていた。グループ参加を拒み続け、ポイントでの取引にしか応