8人組グループ・timeleszが出演する日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週日曜後2：00〜後3：00）の枠移動後の初回が、19日に放送される。毎週月曜日深夜から日曜午後に移動し、放送枠も60分に拡大する。【番組カット】timeleszと本気モードで対決する綾小路翔番組コンセプトは「timeleszが日本中とファミリアに！」。timeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛