『ヤングアニマル』（白泉社）で連載中の漫画『ペンと手錠（ワッパ）と事実婚』がテレビアニメ化されることが発表された。あわせて、特報PVが公開された。【画像】ポーズにキャラが出てる…『ペンと手錠と事実婚』原作作画担当のお祝いイラスト本作は、原作・椹木伸一氏、作画・ガス山タンク氏による新感覚ラブコメ×ミステリー。累計発行部数40万部を突破。一言も言葉を発さない筆談女子高生ヒロイン・梔子鶫（くちなし・つぐ