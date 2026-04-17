お笑いコンビ、きしたかのの高野正成（36）が16日放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0時21分）に出演。父親とのエピソードで“卑屈自慢”した。番組の企画は「卑屈自慢グランプリ」。トークをして同情されるほど賞金をゲットできるという企画に高野が挑戦した。高野は登場すると「朝起きてこれだったらどうします？」と問いかけ、同情を誘った。高野は「成人式の日、『育ててくれてありがとう』っていうのをちゃんと