武雄競輪のG3開設76周年記念「武雄市制20周年大楠賞争奪戦」が18日、開幕する。17日は前検が行われた。初日特選は九州4車が結束した。嘉永が「どうなっても自力」と早々と宣言。山崎も「別もあるかもしれないと思って、自力で動くつもりもあった」と別線の可能性もあった。だが、最終的には4番手を固める山田英の「せっかく九州のG3だし、4車で並ぼう」の大号令で一枚岩に。さらに「（山崎）賢人は今後こういう役割も増え