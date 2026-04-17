日本テレビ系のtimelesz初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』が、4月から日曜午後2時開始の60分枠に拡大決定。初回ゲストに所ジョージさんを迎え、『世田谷ベース』を訪問。海賊船モチーフの新セットと新ロゴも解禁されました。日本で今一番アツい“生き様むき出し系アイドル”timeleszが、日本中の“生き様が面白い人”と出会い、学んで笑って、仲良くなって、日本中を盛り上げる大きな輪『ファミリア』を作っていくバラエテ