お笑いコンビ、ますだおかだの増田英彦が17日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に出演。ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペア金メダルの「りくりゅうペア」こと、三浦璃来と木原龍一が引退を発表したことについて、「最高の引退」と表現した。増田は「おふたりのおかげでペアに対する注目度が今後、オリンピックに限らず大きな大会で注目されると思うので、金メダル以外の功労の部分はすごく大きいと思い