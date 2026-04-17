【モデルプレス＝2026/04/17】timeleszの冠番組「timeleszファミリア」（日本テレビ系）が、4月19日より放送枠を日曜14時（※関東ローカル）に移動し、放送時間を60分に拡大する。この度、枠移動後初となるレギュラー放送回のゲストが発表された。【写真】timelesz新メンバー、街中降臨ショット◆「timeleszファミリア」初回ゲスト公開毎週月曜24時29分〜24時54分に放送していた「timelesz ファミリア」。「timeleszが日本中とファ