オープンAIのサム・アルトマン氏(40)の自宅に、火炎瓶を投げつけたテキサス州出身男性が複数の容疑で起訴された。ダニエル・モレノ・ガマ容疑者(20)は、アルトマン氏の自宅および、「チャットGPT」を手掛ける同社の本社の襲撃事件に関連して、殺人未遂や未登録の銃器所持などの容疑をかけられている。 【写真】地下施設には銀の像も溺愛する妻プリシラと世界的大富豪 今回の事件で幸いけが人は出なかったものの、容