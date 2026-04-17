高知県土佐清水市の観光施設「足摺海底館」が5月1日から休館することが決まりました。海中展望塔までの橋の老朽化が原因で、再開の見通しは立っていないということです。高知県土佐清水市竜串の足摺海底館は、国の登録有形文化財に指定されていますが、建設から55年が経過し老朽化が目立つようになっています。2025年6月には海中展望室で浸水が発生し、1か月あまり休館しました。特に老朽化が目立つのは、陸地と展望塔をつなぐ約55