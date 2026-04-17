グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』DAY3（12日）に出演。インタビューに回答した。【動画】ALPHA DRIVE ONE、初来日インタビュー褒め合い合戦＆東京ドームへの憧れも今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや