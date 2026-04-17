本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」が、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』DAY2（11日）に出演。インタビューに回答した。【ライブ写真】世界観もぴったり！なROIROM今年で3年目を迎える同イベントは、ジャンルや国境を越えた多彩なアーティストが集結するグローバルミュージックフェスティバル。ROIROMが出演したDAY2は18日までABEMAにて無