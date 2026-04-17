第1日、6アンダーで首位の菅楓華＝熊本空港CCKKT杯バンテリン・レディース第1日（17日・熊本県熊本空港CC＝6595ヤード、パー72）今季2勝目を狙う菅楓華が7バーディー、1ボギーの66で回り、単独首位発進した。初優勝を目指す山路晶が1打差の2位につけた。2打差の3位で小林光希と全美貞（韓国）が続き、さらに1打差の5位に川崎春花ら5人が名を連ねた。前回覇者の佐久間朱莉は74で64位と出遅れた。（賞金総額1億円、優勝1800万円